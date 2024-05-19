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Над Португалією пролетів яскраво-синій метеорит: відео

10:50, 19 травня 2024
Водночас даних про падіння небесного тіла поки що немає.
Над Португалією пролетів яскраво-синій метеорит: відео
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Над Португалією ввечері 18 травня пролетів яскраво-синій метеорит.  Про це повідомляє Thedailybeast.com.

Яскравий спалах світла в небі бачили переважно в північних районах Португалії, але багато жителів південних регіонів, судячи з соцмереж, теж помітили метеорит.

Водночас даних про падіння небесного тіла поки що немає.

За інформацією, вночі рятувальникам надійшов дзвінок про те, що об'єкт, можливо, впав у Серра-де-Монтемуро, проте на місці передбачуваного падіння нічого не виявили.

 

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