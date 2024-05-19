Над Португалією пролетів яскраво-синій метеорит: відео

Водночас даних про падіння небесного тіла поки що немає.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Над Португалією ввечері 18 травня пролетів яскраво-синій метеорит. Про це повідомляє Thedailybeast.com.

Яскравий спалах світла в небі бачили переважно в північних районах Португалії, але багато жителів південних регіонів, судячи з соцмереж, теж помітили метеорит.

Водночас даних про падіння небесного тіла поки що немає.

За інформацією, вночі рятувальникам надійшов дзвінок про те, що об'єкт, можливо, впав у Серра-де-Монтемуро, проте на місці передбачуваного падіння нічого не виявили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.