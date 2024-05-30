В Ірані виключив диверсію як причину авіакатастрофи, в якій загинув президент Ібрагім Раїсі

Генштаб Ірану заявив, що вибуху на борту гелікоптера, в якому загинув Раїсі, не було.

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В Ірані виключили можливість диверсії під час авіакатастрофи гелікоптера, внаслідок якої загинув президент Ібрагім Раїсі. Про це повідомляє іранське агентство Tansim з посиланням на Генеральний штаб країни.

За інформацією Генштабу, після збору останків тіл і частин зруйнованого гелікоптера, а також аналізу способу їх розсіювання та відстані частин, відокремлених від основного корпусу, можливість вибуху, спричиненого диверсією під час польоту, виключається.

Крім того, експерти не виявили слідів радіоелектронної боротьби на гелікоптері. Генштаб зазначив, що перевірка та аналіз даних триватимуть до повного з’ясування справжньої причини аварії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ розбився, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані, повертаючись із візиту до кордону з Азербайджаном.

Також повідомлялося, що аварія сталася під час повернення з візиту до кордону з Азербайджаном у сильному тумані. Погані погодні умови значно ускладнили рятувальні роботи, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA. Державне телебачення Ірану відмовилося від звичайних програм, щоб показати молитви за президента по всій країні та прямі трансляції зусиль рятувальників, які шукали гелікоптер у горах.

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