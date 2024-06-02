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КНДР запустила в бік Південної Кореї близько 600 повітряних куль зі сміттям, фото

13:20, 2 червня 2024
До повітряних об'єктів прив'язані пакети зі сміттям: туди північнокорейці скинули недопалки, пластикові пакети, папір, старий одяг та екскременти.
КНДР запустила в бік Південної Кореї близько 600 повітряних куль зі сміттям, фото
Фото: Yonhup
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Північна Корея запустила близько 600 повітряних куль зі сміттям у сторону Південної Кореї, як відповідь на листівки Сеула із закликом повалити пхеньянський режим. Про це повідомляє Yonhup News.

Вказано, що КНДР прикріпила до повітряних об'єктів пакети зі сміттям: недопалки, пластикові пакети, папір, старий одяг та екскременти.

Кулі впали у столиці Південної Кореї Сеулі, а також у провінціях Кьонгі, Чхунчхон та Північний Кьонсан.

Людей закликали не торкалися ані білих повітряних куль, ані пластикових пакетів зі сміттям прикріплених до них. Та при їх виявлені повідомляти військовим і поліцейським.

Військові Південної Кореї заявили, що не збивають кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати. Про поранення людей або пошкодження майна за тиждень повідомлень не надходило.

Зазначається, що це вже другий такий випадок за п'ять днів – 29 травня куль було 150. У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

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