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У Румунії автобус із 50 українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, відео

17:11, 22 червня 2024
Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога
У Румунії автобус із 50 українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, відео
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У суботу, 22 червня, в Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, в якому їхали 50 громадян України, передає «Суспільне».

Зазначається, що ДТП сталася вранці 22 червня. У результат події 9 громадян України отримали незначні травми.

«Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі», - зазначили виданню у МЗС.

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