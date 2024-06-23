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Залишки космічної ракети впали на населений район Китаю: відео

14:31, 23 червня 2024
Залишки ракети Long March 2C впали на китайське село під час запуску китайсько-французької місії SVOM.
Залишки космічної ракети впали на населений район Китаю: відео
Джерело фото: spacenews
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У суботу, 22 червня, під час запуску спільної китайсько-французької місії SVOM, залишки ракети Long March 2C впали на населений район Китаю. Про це повідомляє Spacenews.

Ракета стартувала з Центру запуску супутників Січан о 3:00 за східним часом (07:00 UTC), успішно вивівши на орбіту рентгенівський телескоп для дослідження гамма-випромінювання. Місія SVOM, результат співпраці Китайського національного космічного управління (CNSA) та Французького національного центру космічних досліджень (CNES), спрямована на вивчення спалахів гамма-випромінювання (GRB), які є потужними електромагнітними вибухами.

Запуск мав на меті вивчення високоеенергетичного електромагнітного випромінювання від таких подій за допомогою двох французьких і двох китайських наукових інструментів, включаючи мікроканальний рентгенівський телескоп (MXT). Ці дослідження можуть дати відповіді на ключові питання астрофізики, зокрема про загибель зірок і створення чорних дір.

Однак під час запуску розгінний блок ракети впав на китайське село, що спричинило вибух і падіння токсичних уламків на населену територію. Точне місце падіння не було завчасно прораховане.

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