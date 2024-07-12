«Свобода слова — не для дітей»: польський політик Качинський потрапив у скандал із 10-річною репортеркою, відео

Ярослав Качинський сказав 10-річній парламентській кореспондентці, що вона «надто молода для свободи слова».

У Польщі лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив журналістці, що вона «надто молода для свободи слова». Про це повідомляє TVN24.

Так, 10-річна Сара Малецька-Тшаскось, яка є наймолодшою репортеркою з акредитацією в Сеймі, спробувала поставити йому питання в кулуарах парламенту.

На це голова Качинський відповів: «Це не дитячі справи, тож, люба, йди геть».

Коли ж репортерка сказала, що має свободу слова, Качинський відповів: «Свобода слова не для дітей. Справді, йдіть геть».

Згодом Малецька-Тшаскось знову підійшла до Качинського і запитала про те, «хто для нього є авторитетом», однак він її проігнорував.

Після інциденту дівчина сказала, що «почувалась трохи ображеною», і хотіла б поцікавитись у політика, чому він вважає, що свобода слова не для дітей.

«Для мене свобода слова – це найважливіша річ», – підкреслила вона.

На ситуацію відреагував колишній дитячий омбудсмен Польщі Марек Міхалек, який різко розкритикував поведінку Качинського.

«Заперечення права дітей на свободу вираження поглядів є неприпустимим, особливо коли це робиться тими, хто має вплив на нашу реальність», – зазначив Міхалек.

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