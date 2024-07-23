Байден делегував повноваження щодо закону про підтримку України міністру фінансів і держсекретарю

Джанет Єллен та Ентоні Блінкен отримали повноваження від Байдена для реалізації закону про підтримку України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден передав свої повноваження щодо закону про підтримку України міністру фінансів Джанет Єллен та держсекретарю Ентоні Блінкену. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Згідно з заявою, Єллен і Блінкен отримали повноваження, «покладені на президента» відповідно до кількох пунктів цього закону. Мова йде про закон «Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців».

Цей закон передбачає, зокрема, можливість конфіскації заморожених російських активів на користь України, що стане важливим кроком у підтримці економічного відновлення країни.

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