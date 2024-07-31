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Поцілунок президента Франції Еммануеля Макрона та міністерки спорту спричинив «переполох» у мережі, фото

17:26, 31 липня 2024
Мережа активно обговорює поцілунок Еммануеля Макрона та Амелі Удеа-Кастера.
Поцілунок президента Франції Еммануеля Макрона та міністерки спорту спричинив «переполох» у мережі, фото
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Президент Франції Еммануель Макрон та міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера публічно поцілувалися на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 в Парижі. Відповідні фото оприлюднено на сайті агентства ЕРА.

Фото їхного поцілунку стало вірусним і здивувало мережу.

Це трапилося ще 26 липня, але пости в соцмережах почали зʼявлятися лише нещодавно. Як зазначає місцевий журнал Madame Figaro, емоційні обійми Макрона і Удеа-Кастери здалися французам «дивними».

Амелі, колишня тенісистка, однією рукою тримала шию співрозмовника, сильно притискаючись до ного губами. Він у відповідь тримав спортсменку за плече.

Цікаво, що поцілунок стався у присутності дружини Еммануеля Макрона, першої леді Франції – Бріжит Макрон.

Амелі Удеа також має партнера. Вона повʼязала своє життя з банкіром Фредеріком Удеа, з яким виховує трьох дітей.

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