Практика судів
  1. У світі

У Парижі відбулася церемонія закриття Олімпіади-2024: яскраві моменти, фото

08:55, 12 серпня 2024
Олімпійський прапор передали Лос-Анджелесу, який прийме Олімпіаду-2028.
У Парижі відбулася церемонія закриття Олімпіади-2024: яскраві моменти, фото
Фото: EPA/UPG
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 11 серпня, у Парижі відбулася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор. Захід відбувався на стадіоні «Стад де Франс». 

На параді учасників, з якого розпочалася церемонія, прапор України несли борець Парвіз Насібов та каноїстка Людмила Лузан.

На церемонії з узбережжя Лос-Анджелеса, де пройдуть наступні Ігри, виступили артисти Біллі Айліш, Snoop Dogg та Red Hot Chili Peppers. Окрім того, знаменитий голлівудський актор Том Круз ефектно доставив олімпійський прапор у США.

У стилі свого героя із серії фільмів "Місія нездійсненна" він зістрибнув з даху стадіону, забрав олімпійський прапор та поїхав на мотоциклі, щоб передати його організаторам Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Також у формі вистави показали історію появи Олімпійських ігор.


Фото: EPA/UPG

Як повідомлялося раніше, Україна завершила Олімпіаду-2024 на 22-му місці, продемонструвавши свій найкращий результат за останні 12 років за кількістю золотих медалей. 

Тим часом США очолили медальну таблицю Олімпіади-2024.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Особливості перерахунку пенсії екс-працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно складових грошового забезпечення для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР.

Чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку направлення її поштою – висновок адміністративного суду

Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву про відстрочку і вказав, що обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути», а також, що має застосовуватися закон, який діяв на час подання заяви.

Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Обмеження Кабміном верхньої межі індексації пенсії спрямовано на утримання зростання нерівності між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про те, що обмеження Кабінетом Міністрів максимального розміру індексації пенсії у сумі 1500 грн не має ознак дискримінації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси