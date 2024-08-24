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Німеччина попередила своїх громадян про ризик ракетних атак рф на Київ 24 серпня

08:12, 24 серпня 2024
Німеччина попередила про можливе посилення ракетних і повітряних атак.
Німеччина попередила своїх громадян про ризик ракетних атак рф на Київ 24 серпня
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Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День Незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак рф по українських містах.

Про це свідчить оновлення на сайті німецького МЗС.

Відомство зазначає, що в районі Дня Незалежності України «можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ».

Там нагадують, що, з огляду на повномасштабне вторгнення, громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, «просять залишити країну».

Раніше також Посольство США попередило про підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак.

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