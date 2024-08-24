Німеччина попередила своїх громадян про ризик ракетних атак рф на Київ 24 серпня

Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День Незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак рф по українських містах.
Про це свідчить оновлення на сайті німецького МЗС.
Відомство зазначає, що в районі Дня Незалежності України «можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ».
Там нагадують, що, з огляду на повномасштабне вторгнення, громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, «просять залишити країну».
Раніше також Посольство США попередило про підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак.
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