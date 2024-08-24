Практика судів
  1. У світі

В Африці знайшли другий за величиною алмаз у світі – здивування президента Ботсвани попало на відео

13:36, 24 серпня 2024
Президент Ботсвани, де знайшли алмаз, Мокветсі Масісі був неабияк вражений.
В Африці знайшли другий за величиною алмаз у світі – здивування президента Ботсвани попало на відео
Джерело фото: Monirul Bhuiyan/AFP/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На руднику у Ботсвані виявили другий за величиною алмаз у світі. Як пише видання The Washington Post, за даними уряду Ботсвани, знайдений камінь вагою 2 492 карати є другим за величиною алмазом, який коли-небудь знаходили у світі, і найбільшим, колись знайденим в країні.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond, яка знайшла дорогоцінний камінь, назвала його «винятковим» та «високоякісним».

Президент компанії Вільям Лемб розповів, що за допомогою рентгенівської технології, яка використовується компанією з 2017 року, величезний алмаз вилучено без пошкоджень.

Уряд Ботсвани схарактеризував відкриття як «дорогоцінне». Президент країни Мокветсі Масісі особисто провів церемонію огляду. Йому довелося обома руками тримати камінь.

Реакція президента Ботсвани потрапила на відео:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Кабмін визначив порядок отримання паспортів за кордоном чоловіками, стосовно яких відсутні дані в Реєстрі «Оберіг»

Прийняти документи у чоловіка 18-25 років паспортний сервіс за кордоном може і у тому випадку, якщо запису в Реєстрі «Оберіг» немає, а ось видати паспорт – ні.

«Один спір – один процес» як головна вимога ефективного судочинства – позиція Верховного Суду у справі про пенсію військовослужбовця за вислугу років

Верховний Суд звернув увагу на те, що ефективне судочинство, особливо у спорах стосовно соціального захисту, передбачає застосування принципу «один спір – один процес».

Держава ідентифікує всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до Реєстру «Оберіг»

За допомогою різних реєстрів буде сформований перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Реєстру «Оберіг», і які підлягають постановці на військовий облік.

Після завершення вже оголошеного конкурсу, знадобиться ще один конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду

У ВАКС повідомили, що проведення нового конкурсу на посади суддів першої інстанції Антикорупційного суду є реальною перспективою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду