В Африці знайшли другий за величиною алмаз у світі – здивування президента Ботсвани попало на відео

Президент Ботсвани, де знайшли алмаз, Мокветсі Масісі був неабияк вражений.

Джерело фото: Monirul Bhuiyan/AFP/Getty Images

На руднику у Ботсвані виявили другий за величиною алмаз у світі. Як пише видання The Washington Post, за даними уряду Ботсвани, знайдений камінь вагою 2 492 карати є другим за величиною алмазом, який коли-небудь знаходили у світі, і найбільшим, колись знайденим в країні.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond, яка знайшла дорогоцінний камінь, назвала його «винятковим» та «високоякісним».

Президент компанії Вільям Лемб розповів, що за допомогою рентгенівської технології, яка використовується компанією з 2017 року, величезний алмаз вилучено без пошкоджень.

Уряд Ботсвани схарактеризував відкриття як «дорогоцінне». Президент країни Мокветсі Масісі особисто провів церемонію огляду. Йому довелося обома руками тримати камінь.

Реакція президента Ботсвани потрапила на відео:

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