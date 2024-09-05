На Філіппіни з великою швидкістю упав метеорит, відео

На Землю упав метеорит, який був невеликого розміру.

У четвер, 4 вересня, невеликий метеорит пролетів крізь атмосферу зі швидкістю 39 000 миль на годину та вибухнув над Філіппінами. За падінням небесного тіла спостерігали місцеві жителі та опублікували відео інциденту.

Перші фото та відео метеориту вже публікували через 20 хвилин після його входу в повітряний простір. Космічний об'єкт був уперше помічений всього за вісім годин до того, як він увійшов в атмосферу.

Це лише дев'яте небесне тіло, яке побачили до його зіткнення із Землею. Йому дали назву 2024 RW1.

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