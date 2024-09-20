Практика судів
  1. У світі

У Пентагоні заявили, що використають «кожен цент» із коштів, які доступні для допомоги Україні

14:21, 20 вересня 2024
Пентагон не може надавати Україні військову допомогу зараз, оскільки нема чим відновити запаси, необхідні для підтримки рівня власної боєздатності.
У Пентагоні заявили, що використають «кожен цент» із коштів, які доступні для допомоги Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони США використає «кожен цент» з тих коштів, які доступні для допомоги України. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Голос Америки».

Мова йде про $5,8 млрд з програми президентських повноважень PDA, завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США. За правилами використання бюджету, Білий дім може втратити доступ до цієї суми після закінчення бюджетного року (30 вересня 2024 року), якщо не продовжити повноваження президента.

«Ми плануємо використати виділену суму», – сказала Сінгх.

Також вона додала, що що адміністрація разом з Конгресом зараз працює над продовженням необхідних повноважень.

«Ми маємо твердий намір використати кожен долар і кожен цент з цих повноважень», – сказала Сінгх.

При цьому вона додала, що важливо мати необхідну кількість озброєння на складах США.

«Проблема також полягає в тому, що ми не можемо надавати пакети допомоги не маючи необхідного озброєння на наших складах. Це те, над чим ми також працюємо. І я нагадаю вам, що протягом шести місяців, поки у нас не було додаткового фінансування, ми не могли поповнити наші склади. Ось чому нам потрібно, щоб Конгрес розширив ці повноваження, щоб ми могли і надалі надавати пакети озброєнь», – додала заступниця речника Пентагону.

Однак США можуть піти іншим шляхом. Білий дім може самм сповістити Конгрес про намір використати цю суму. Сабріна Сінгх відповіла, що саме зараз представники адміністрації працюють над цим питанням разом з Конгресом.

«У Конгресі є двопартійна згода про те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. Ви бачите це в обох партіях. Тож я думаю, що є згода про те, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Ми зараз працюємо з Конгресом. Коли я матиму чим поділитись більше, я це зроблю», – додала вона.

Водночас на запитання, чому Пентагон досі не використав усю доступну суму, Сінгх відповіла, що справа також у наявності необхідного обладнання на складах Міноборони США.

«Якщо у нас чогось немає на полицях, ми не можемо просто надіслати це. І частково через це ви бачили різні розміри цих пакетів, але вони дозовані. Вони складені таким чином, бо в такий спосіб українці теж отримують деякі з цих засобів. Це також допомагає їм обробити їх, доставити на передову чи куди їм потрібно. Це система, яка була запроваджена ще на початку. Якщо ви просто скинете купу речей і засобів на поле бою, це також не допоможе. Тож ми використовуємо дозований підхід, який ми виробили разом з українцями», – відповіла заступниця речника Міноборони США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Донори заслухали звіт Катерини Черногоренко про успішну реалізацію Резерв+ та Армія+

Цифрова команда Міноборони звітувала перед донорами про прогрес – 3 млн згенерованих військових документів у Резерв+ і запуск Армія+ із 235 тисячами успішних авторизацій.

В окремих судах немає каналізації, люди повинні тулитися в спеку в коридорах, а бомбосховища – за кілометр: делегати з’їзду суддів задалися питанням, чим займається ДСА

Під час з’їзду судді задалися питанням, чи ефективно працює ДСА, та чому з’їзд суддів обирає членів ВРП та суддів КСУ, але не має права обрати голову Державної судової адміністрації.

Україна отримає позику 35 млрд євро з 50 млрд обіцяних G7 – Урсула фон дер Ляєн пояснила, що з часткою США

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що 35 млрд євро з обіцяних G7 50 млрд це внесок саме від ЄС, а інші учасники, як вона сподівається, долучаться пізніше.

Рішення про заборону користування Telegram не стосується ваших персональних смартфонів – керівник ЦПД РНБО

Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах.

Працівникам державних органів та військовослужбовцям заборонили користуватися Telegram – РНБО

Прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури – РНБО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    в.о. голови Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду