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У Китаї повітряне шоу з 7598 дронів потрапило до Книги рекордів Гіннеса, відео

10:54, 29 вересня 2024
Безпілотники показали вражаюче зображення тигра, яке утримувалося у повітрі протягом 37 секунд.
У Китаї повітряне шоу з 7598 дронів потрапило до Книги рекордів Гіннеса, відео
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У Китаї відбулося шоу дронів, яке встановило новий світовий рекорд Гіннесса. Спеціально для цього у нічне небо підняли 7598 дронів.

Вони сформували Велику китайську стіну, барвисті дракони, а також ще кілька фігур і гігантського тигра.

Тигр став рекордсменом, завоювавши звання "найбільшого в історії зображення з дронів".

Кількість використаних дронів перевищила 3191 апарат, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд.

За правилами, дрони повинні утримувати зображення щонайменше 20 секунд. Проте нове рекордне зображення тигра зберігалося у повітрі цілих 37 секунд, що стало справжнім досягненням та встановило новий рекорд.

На заході зібралися десятки тисяч глядачів.

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