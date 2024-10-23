Практика судів
  1. У світі

У столиці Туреччини стався теракт біля будівлі аерокосмічної компанії — є загиблі, фото та відео

17:09, 23 жовтня 2024
В Анкарі стався вибух та стрілянина біля будівлі аерокосмічної компанії Tusaş.
У столиці Туреччини стався теракт біля будівлі аерокосмічної компанії — є загиблі, фото та відео
Фото: турецькі ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці Туреччини Анкарі стався теракт біля об'єкту аерокосмічної компанії Tusaş

За попередніми даними, на об'єкт намагався проникнути терорист-смертник, було чути вибух і перестрілку.

Місцеві канали публікують фото одного з терористів, який напав на аерокосмічне підприємство.

За даними турецького МВС, через цю атаку є загиблі та постраждалі, але поки невідома кількість. Наразі туди направили сили безпеки, пожежників та медичні бригади.

Турецький CNN розповів, що ймовірно, нападники увійшли всередину і стрілянина може тривати досі. 

Відомо, що компанія Tusaş виробляє винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, вертольоти, дрони тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС пригрозив Україні затримати виплату в 4 млрд євро, бо депутати не прийняли закон про пом’якшення покарання корупціонерам шляхом угод зі слідством – лист

Через те, що народні депутати терміново не ухвалили закон про угоди зі слідством для пом’якшення покарання корупціонерам, ЄС попередив про затримку з виплатою траншу в 4 млрд євро – лист заступника міністра закордонних справ.

У 2025 році в Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю з детальними метаданими

Також буде створено реєстр оцінок фінансових активів.

Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня

В останній день тестування на знання норм права 3 кандидата не набрали прохідний бал, а ще 3 не з’явилися.

Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять

Кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Умови проведення конкурсу та добору на посади суддів необхідно спростити – ВККС та Верховна Рада

Інакше, як вважають у ВККС та парламенті, конкурс в апеляції може провалитися, а у доборі на посади суддів не буде багато кандидатів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду