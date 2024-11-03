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Жителі Валенсії, яка постраждали від повені, закидали брудом короля Іспанії, відео

16:47, 3 листопада 2024
Валенсійців обурило те, що військові лише перед приїздом короля прибули до регіону, щоб розчистити вулиці міста від наслідків повені.
Жителі Валенсії, яка постраждали від повені, закидали брудом короля Іспанії, відео
Фото: abc.es
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Жителі міста Валенсія, яка постраждала від повені, закидали брудом короля Іспанії Філіпа VI зі свитою під час їхнього візиту до регіону, пише ABC.

Видання повідомляє, що король у супроводі прем'єр-міністра Педро Санчеса та глави уряду Валенсії Карлоса Масона відвідали потерпілі через повені райони на сході країни.

Проте їхній візит розлютив місцевих жителів. Валенсійців обурило те, що військові лише перед приїздом короля прибули до регіону, щоб розчистити вулиці міста від наслідків повені.

Їх почали ображати, звинувачуючи у недостатній допомозі. З натовпу лунали вигуки: «Вбивці» та «Забирайтеся!», передає Bild.

Королеву ображали: «У тебе є все, а люди тут помирають!», «Ти не маєш проблем з водою! У нас нічого немає!».

Охорона спробувала перервати візит і вивести короля в безпечне місце, але безуспішно. Натовп не дозволив королівському подружжю піти. Поліція застосувала кінних офіцерів, щоби спробувати взяти ситуацію під контроль.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Іспанію накрив шторм «Дана», через який у провінції Валенсія випала двомісячна норма опадів. Дощі спричинили сильні повені у містах.

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Іспанія

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