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Екс-спікер Палати представників США Ненсі Пілосі звинуватила Байдена в поразці демократів

08:50, 9 листопада 2024
На думку Ненсі Пелосі, поразка Камали Гарріс пов'язана з рішенням Джо Байдена балотуватися знову.
Екс-спікер Палати представників США Ненсі Пілосі звинуватила Байдена в поразці демократів
Джерело фото: AFP
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Колишня спікерка Палати представників США та одна з ключових фігур Демократичної партії Ненсі Пелосі заявила, що поразка Камали Гарріс на виборах була значною мірою обумовлена рішенням президента Джо Байдена балотуватися на другий термін. Про це колишній спікер Палати представників сказала в інтерв’ю The New York Times.

Пелосі вважає, що шанси Демократичної партії були б значно вищими, «якби президент пішов швидше, у перегонах могли бути й інші кандидати», давши можливість провести додаткові праймеріз для вибору кандидата. Натомість, коли Байден припинив кампанію, він швидко підтримав Гарріс, що закрило питання щодо інших кандидатур.

На думку Пелосі, це вплинуло на поразку: ««І, як я вже сказала, Камала, можливо, так і зробила, я думаю, що вона впоралася б із цим і була б сильнішою в майбутньому. Але ми цього не знаємо. Цього не сталося. Ми живемо з тим, що сталося. І оскільки президент негайно підтримав Камалу Гарріс, це дійсно зробило практично неможливим проведення праймеріз на той час. Якби це було набагато раніше, все було б інакше».

Водночас Пелосі, якій виповнилося 84 роки, у вівторок обрана до Конгресу в ювілейний двадцятий раз.

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США вибори Джо Байден Камала Гарріс

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