Трамп запропонував Джея Клейтона на посаду федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка

Трамп пропонує Джея Клейтона на посаду прокурора SDNY, що контролює справи про фінансові злочини.

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що призначить Джея Клейтона, колишнього голову Комісії з цінних паперів і бірж, на посаду федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка (SDNY). В соціальній платформі Truth Social Трамп назвав Клейтона «шанованим бізнес-лідером і державним службовцем». Про це пишуть Politico та The New York Times.

SDNY вважається однією з найвпливовіших прокуратур США. Її юрисдикція охоплює найбільші фінансові установи країни, і вона займається гучними справами про корупцію та злочини «білих комірців».

Клейтон, який очолював Комісію з цінних паперів і бірж у першій адміністрації Трампа, не має досвіду кримінального прокурора. Його номінація потребуватиме затвердження Сенатом. Якщо це станеться, він очолить офіс, відомий своєю незалежністю та готовністю проводити розслідування навіть щодо високопосадовців.

Видання зазначають, що це призначення має особливе значення для Трампа, який раніше був обвинуваченим у 34 злочинах у справі про приховування платежів у Верховному суді штату Нью-Йорк. Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв покарати тих, хто переслідував його в судах.

У 2020 році Трамп уже намагався призначити Клейтона на цю посаду, прагнучи замінити тодішнього прокурора Джеффрі Бермана. Однак цей крок зустрів жорсткий опір як з боку самого Бермана, так і з боку працівників офісу, які називали Клейтона недостатньо компетентним у кримінальних справах.

Офіс SDNY, іноді жартома званий «Суверенним округом», відомий своєю незалежністю навіть у політично чутливих справах. Призначення Клейтона може викликати нові дискусії щодо балансу між незалежністю прокуратури та політичним впливом.

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