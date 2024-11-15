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Ілон Маск провів таємну зустріч у Нью-Йорку з іранським послом

09:02, 15 листопада 2024
Мільярдер обговорював з послом Іравані можливість пом'якшення санкцій.
Ілон Маск провів таємну зустріч у Нью-Йорку з іранським послом
Джерело фото: The New York Times
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Американський мільярдер Ілон Маск, який підтримує новообраного президента США Дональда Трампа, таємно зустрівся з іранським послом при ООН Аміром Саїдом Іравані. Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел, переговори тривали понад годину в конфіденційному місці. Темою обговорення були можливі кроки для зниження напруги між США та Іраном. Іранська сторона охарактеризувала розмову як «позитивну» й висловила сподівання на подальші контакти.

Під час зустрічі Іравані закликав Маска вплинути на Міністерство фінансів США з метою пом’якшення санкцій проти Ірану. Також іранський посол запропонував розглянути можливість перенесення частини бізнесу Маска до країни.

Ні представники Ірану при ООН, ні сам Маск не надали офіційних коментарів щодо цієї зустрічі. Директор комунікацій Трампа Стівен Ченг також відмовився коментувати ситуацію.

Іран, попри багаторічне протистояння з адміністрацією Трампа, яка вийшла з ядерної угоди 2015 року та запровадила жорсткі санкції, демонструє зацікавленість у нових переговорах. Іранські урядовці розглядають можливість укладення нової угоди, яка передбачала б зняття санкцій. Водночас частина політиків у країні виступає проти такого підходу.

Аналітики вважають, що зустріч Маска з іранським послом може стати альтернативним каналом комунікації між країнами. Це може бути особливо актуально, якщо Маск отримає офіційну посаду в адміністрації Трампа.

Представники Трампа утрималися від підтвердження чи спростування цієї інформації. «Ми не коментуємо повідомлення про приватні зустрічі, які відбулися чи не відбулися», — заявив речник.

Нагадаємо, Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа, який перевірить федеральних чиновників. Також «Судово-юридична газета» писала, чим займатиметься Департамент ефективності Ілона Маска і який у нього може бути статус.

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США санкції Ілон Маск Іран

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