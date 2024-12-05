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У Нью-Йорку продовжуються пошуки вбивці гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона — фото ймовірного стрілка

19:59, 5 грудня 2024
З’явилися фото ймовірного стрілка з камер відеоспостереження.
У Нью-Йорку продовжуються пошуки вбивці гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона — фото ймовірного стрілка
Фото: Fox News
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У Нью-Йорку продовжуються пошуки чоловіка, який застрелив виконавчого директора найбільшої американської компанії в галузі медичного страхування UnitedHealthcare Браяна Томпсона.

Поліція опублікувала знімки з камер відеоспостереження імовірного вбивці — його помітили з рюкзаком, у темній куртці, з накинутим капюшоном і закритою нижньою частиною обличчя. Про це пише Fox News.

Томпсона вбили біля готелю Hilton у Мідтауні, де того ж дня мала відбутися щорічна конференція інвесторів UnitedHealthcare.

Слідчі вважають це навмисним, заздалегідь спланованим та цілеспрямованим вбивством.

Як повідомляє видання, на бойових патронах і гільзах, залишених вбивцею після стрілянини, були написані слова «заперечувати», «спростовувати» та «захищати».

Наголошується, що на кожній пулі та гільзі було написано лише одне слово, що наводить на думку, що він, можливо, намагався залишити повідомлення.

Слідчі сподіваються, що знайти стрілка допоможе залишений мобільний телефон, знайдений у провулку біля готелю.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що зараз також проводиться обшук у готельному номері Томпсона, оскільки слідчі з'ясовують, чи надходили якісь погрози на його адресу.

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