Орбан приїхав до Трампа у резиденцію – зустріч провели за участі Маска та Волца, фото

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.

Там також був бізнесмен і соратник Трампа Ілон Маск й номінант на посаду радника з національної безпеки Майк Волц.

Про це угорський прем’єр написав у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Угорщини не повідомив деталі про мету свого візиту, але заявив, що провів у Мар-а-Лаго післяобідній час, а фото підписав словами «Майбутнє почалося».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.