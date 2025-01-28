Практика судів
  1. У світі

У Південній Кореї перед зльотом загорівся пасажирський літак, є постраждалі — відео

19:34, 28 січня 2025
Займання виникло у районі хвоста літака, а потім перекинулося на фюзеляж.
У Південній Кореї перед зльотом загорівся пасажирський літак, є постраждалі — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 28 січня, у Міжнародному аеропорту Кімхе, що знаходить біля південнокорейського міста Бусан, загорівся пасажирський літак. Про це повідомило агентство Yonhap.

Літак авіакомпанії Air Busan мав прямувати до Гонконгу, але перед зльотом спалахнув.

 169 пасажирів і 7 членів екіпажу евакуювалися на надувній гірці.

Пожежна служба аеропорту повідомила, що під час евакуації троє людей зазнали травм, які не загрожують їхньому життю.

Також там заначили, що займання виникло у районі хвоста літака, а потім перекинулося на фюзеляж.

Раніше у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Південна Корея

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів Конституційного Суду по квоті Президента та Верховної Ради залишилося 23 кандидати – список

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, відбудеться вже 8 лютого.

Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутись на службу і звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом – Міноборони.

Микита Потураєв запропонував обговорити створення аналогу USAID від ЄС на фоні призупинення грантів

Варто почати говорити про створення загальноєвропейської агенції на кшталт USAID – якщо, звичайно, європейські платники податків і уряди готові до фінансування масштабних проектів – голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Верховний Суд пояснив, що залучення особи до конфіденційного співробітництва є не окремим різновидом НСРД

Орган досудового розслідування сам визначає форми й способи організації конфіденційного співробітництва з урахуванням потреб слідства – Верховний Суд.

«Якщо у судді немає помічника або секретаря судового засідання – то це чомусь виключно його проблема, а не держави» — суддя Солом’янського райсуду Києва

Суддя столичного районного суду розповіла, як організаційні та кадрові проблеми відволікають суддів від здійснення правосуддя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Драп'ятий
    Богдан Драп'ятий
    заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду