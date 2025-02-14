Горбатий кит проковтнув каякера і виплюнув його за секунди – відео

У Чилі кит на мить проковтнув чоловіка разом із каяком та випустив його неушкодженим.

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У Магеллановій протоці, біля узбережжя Чилійської Патагонії, горбатий кит на кілька секунд проковтнув чоловіка разом із його каяком, а потім випустив. Інцидент, який зняли на відео, став вірусним у мережі. Про це повідомляє Associated Press.

Подія сталася минулої суботи. Адріан Сіманкас катався на байдарці разом із батьком Деллом у районі Баїя-ель-Агіла, неподалік маяка Сан-Ісідро. Раптово з води винирнув кит і повністю поглинув чоловіка та його жовтий каяк, перш ніж відпустити.

Батько, який плив неподалік, зняв момент на камеру та намагався заспокоїти сина, повторюючи: «Зберігай спокій, зберігай спокій».

Адріан зізнався, що відчував справжній жах:

«Я думав, що помер. Я думав, що він з'їв мене, що він проковтнув мене».

Після того, як він виплив, страх лише посилився – чоловік боявся за батька та можливого переохолодження в крижаній воді.

Попри небезпечний інцидент, обидва дісталися берега неушкодженими, отримавши лише сильний переляк.

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