Турецькі плавучі електростанції не приїдуть до Одеси – плани зірвалися

Турецька компанія Karpowership відмовилася від постачання плавучих ТЕС до Одеси через ризики та вартість.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine

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Турецька компанія Karpowership скасувала постачання плавучих електростанцій до Одеси через високі витрати оренди та відсутність гарантій безпеки. Річна вартість оренди становила близько 250 мільйонів доларів, що стало неприйнятним для України, повідомляє Forbes.

Згідно з початковими планами, два кораблі потужністю 230 МВт мали забезпечувати електропостачання Одеської області з 1 грудня. В Одеському регіоні споживання електроенергії варіюється від 800 до 1400 МВт залежно від сезону, і плавучі електростанції могли б вирішити цю проблему.

Для підготовки інфраструктури для цих судів Україна витратила близько 300 мільйонів гривень. Однак, залучити міжнародне фінансування для покриття орендної вартості не вдалося.

Крім того, проект не був реалізований через загрозу з боку Росії. Karpowership вимагала, щоб судна мали можливість у разі небезпеки вийти в відкрите море, що ставило під загрозу стабільність енергопостачання. Україна визнала цей підхід неприйнятним, оскільки будь-яка миттєва зупинка генерації могла призвести до енергетичної кризи.

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