Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Турецькі плавучі електростанції не приїдуть до Одеси – плани зірвалися

18:05, 18 лютого 2025
Турецька компанія Karpowership відмовилася від постачання плавучих ТЕС до Одеси через ризики та вартість.
Турецькі плавучі електростанції не приїдуть до Одеси – плани зірвалися
Фото: Ukrainian Shipping Magazine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Турецька компанія Karpowership скасувала постачання плавучих електростанцій до Одеси через високі витрати оренди та відсутність гарантій безпеки. Річна вартість оренди становила близько 250 мільйонів доларів, що стало неприйнятним для України, повідомляє Forbes.

Згідно з початковими планами, два кораблі потужністю 230 МВт мали забезпечувати електропостачання Одеської області з 1 грудня. В Одеському регіоні споживання електроенергії варіюється від 800 до 1400 МВт залежно від сезону, і плавучі електростанції могли б вирішити цю проблему.

Для підготовки інфраструктури для цих судів Україна витратила близько 300 мільйонів гривень. Однак, залучити міжнародне фінансування для покриття орендної вартості не вдалося.

Крім того, проект не був реалізований через загрозу з боку Росії. Karpowership вимагала, щоб судна мали можливість у разі небезпеки вийти в відкрите море, що ставило під загрозу стабільність енергопостачання. Україна визнала цей підхід неприйнятним, оскільки будь-яка миттєва зупинка генерації могла призвести до енергетичної кризи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Висновок ВККС не заслуговує на увагу» — Вища рада правосуддя відмовилася звільняти суддю після кваліфікаційного оцінювання

Рада правосуддя зазначила, що ВККС та ГРД не наділені повноваженнями встановлювати або оцінювати обставини судових справ, а також перевіряти законність та обґрунтованість судових рішень.

Строк звернення до суду існує не для того, щоб надавати можливість суб’єкту владних повноважень уникнути відповідальності — Велика Палата Верховного Суду

Протиправна бездіяльність суб`єкта владних повноважень може бути оскаржена до суду в будь-який час за весь період, протягом якого вона триває – позиція Великої Палати Верховного Суду.

Британський уряд почне реформу, щоб скоротити час набору до британської армії і покращити оплату праці – Politico

Кір Стармер зробив серйозну пропозицію щодо європейської безпеки, але британська армія потребує реформи.

Велика Палата Верховного Суду вказала, хто є належним відповідачем при оскарженні рішень у процесі відбору кандидатів до КСУ

Позивачка в апеляційній скарзі до ВП ВС зазначала, що, на її переконання, Конкурсна комісія та Дорадча група експертів не є суб`єктами владних повноважень, які здійснюють владну управлінську функцію у спірних правовідносинах.

Кабмін запланував законопроект про зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів у плані пріоритетних дій на 2025 рік

Також заплановано законопроект щодо змін до КПК про неприпустимість зловживання процесуальними правами у корупційних справах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області