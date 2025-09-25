Практика судів
У Данії призупиняв роботу аеропорт через дрони у повітряному просторі, відео

09:24, 25 вересня 2025
Аеропорт у данському Ольборзі закривали через невідомі дрони.
У Данії призупиняв роботу аеропорт через дрони у повітряному просторі, відео
Над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники. Тому аеропорт був тимчасово закритий. Про це інформує данський телеканал TV 2.

Поліція Данії заявила, що у дронів був схожий сценарій до тих, які зупинили рейси в аеропорту Копенгагена на чотири години кілька днів тому.

Дрони зачепили і військових країни, оскільки аеропорт Ольборг використовується як військова база, додали в поліції.

"Неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг", - зазначили правоохоронці.

Поліці  отримала повідомлення про кілька невідомих дронів у повітряному просторі над аеропортом Ольборга о 21:44 за місцевим часом (різниця з Києвом -1 година, – ред.) від персоналу аеропорту. Станом на зараз правоохоронці не можуть уточнити, про яку кількість дронів ідеться.

Також у місцевих ЗМІ повідомляли, що дрони помітили також в Есб'єрзі та Сондерборзі.

Данські правоохоронці почали масштабне розслідування й аналіз усіх зібраних даних. Повітряний простір над аеропортами знову відкритий.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня у Данії та Норвегії тимчасово закривали великі аеропорти після виявлення невідомих дронів. 

