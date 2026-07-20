Єврокомісія оштрафувала AliExpress на рекордні 550 млн євро

У китайської платформи є час до 20 жовтня, щоб представити Єврокомісії план щодо усунення порушень.

Фото: ain.ua

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Європейська комісія оштрафувала AliExpress на 550 млн євро. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що це найбільший штраф, який коли-небудь накладала ЄК за порушення вимог щодо захисту прав споживачів в інтернеті.

Європейські регулятори виявили, що система санкцій для недобросовісних продавців на AliExpress працювала неефективно. Зокрема, через кілька тижнів після винесення попереджень підроблені товари, небезпечні іграшки та косметика продовжували продаватися на платформі. Багато продавців також навмисно вказували неправильну категорію продукції, щоб обійти перевірки на відповідність вимогам безпеки.

«Масштаб AliExpress — це не виправдання: для безпеки споживачів онлайн необхідно систематично виявляти та усувати ризики. Ми вимагаємо від AliExpress дотримуватися такого стандарту та вжити відповідних заходів», — заявила Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка ЄК з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

У китайської платформи є час до 20 жовтня 2026 року, щоб представити Єврокомісії план щодо усунення порушень. Якщо AliExpress відмовиться виконувати вимоги регулятора, йому загрожують нові штрафи.

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