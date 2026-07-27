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Румунія висилає дипломата РФ після того, як «шахеди» порушували румунський повітряний простір

17:28, 27 липня 2026 147
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МЗС Румунії також викликало до Бухаресту для консультацій свого посла в РФ.
Румунія висилає дипломата РФ після того, як «шахеди» порушували румунський повітряний простір
Фото: MAE
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Румунія оголосила співробітника посольства РФ персоною нон грата після серії порушень свого повітряного простору російськими безпілотниками. У російського дипломата є п’ять днів щоб залишити територію країни. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії.

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У відомстві зазначили, що за розпорядженням глави відомства Оани Цою посол Росії в Бухаресті Володимир Липаєв був викликаний у МЗС.

Приводом стали неодноразові порушення повітряного простору країни в період з 24 по 26 липня, коли румунські військові збили три безпілотники, які незаконно проникли на територію держави.

Під час зустрічі російському дипломату продемонстрували фрагменти одного зі знищених дронів.

Як наголосили у МЗС, розслідування прокуратури офіційно підтвердило, що виявлені компоненти мають російське походження.

Румунська сторона висловила рішучий протест у зв’язку з порушеннями повітряного простору і заявила, що відповідальність за інциденти, що відбулися, повністю лежить на РФ.

За підсумками зустрічі російському послу було вручено офіційну вербальну ноту. У документі йдеться про те, що один із співробітників дипломатичної місії РФ у Бухаресті оголошений персоною нон грата і зобов’язаний залишити територію Румунії протягом п’яти днів.

Крім того, МЗС Румунії викликало до Бухаресту для консультацій свого посла в РФ.

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росія Румунія

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