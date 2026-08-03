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Прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічюс закликав замінити у школах російську класику на твори Тараса Шевченка

21:35, 3 серпня 2026
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Прем'єр-міністр заявив, що дітей не варто навчати патріотизму на основі російської імперської літератури.
Прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічюс закликав замінити у школах російську класику на твори Тараса Шевченка
Фото: Delfi
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Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми. Він виступив за виключення з них творів Михайла Ломоносова, пов’язаних із російською імперською ідеологією, та запропонував включити до навчальної програми творчість Тараса Шевченка.

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Як повідомляє Delfi, за словами глави уряду, литовські школярі не повинні вивчати патріотизм і громадянськість на основі творів авторів, чия творчість пов’язана з російською імперською ідеологією. Саме тому він виступив за виключення зі шкільної програми творів Михайла Ломоносова, який прославляв імперські війни Росії.

Водночас прем’єр-міністр запропонував доповнити шкільну програму творами класика української літератури Тараса Шевченка.

На його думку, це допоможе литовським школярам краще зрозуміти самобутність українського народу та літературну спадщину, яка її сформувала.

Оновлені загальноосвітні програми, затверджені у 2022 році, раніше вже викликали критику не лише через особливості їхнього впровадження, а й через перелік рекомендованої літератури.

Тоді лунали зауваження, що до списку рекомендованих творів було включено більше російських авторів, ніж у попередніх програмах, тоді як українська література в ньому була відсутня.

Критики закликали доповнити навчальні програми творами українських класиків, зокрема Тараса Шевченка. Водночас Міністерство освіти, науки та спорту Литви наголошувало, що вивчення творів російських авторів не є обов’язковим, а вчителі можуть самостійно обирати для викладання твори письменників з інших країн.

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Україна Литва

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