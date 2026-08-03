Румунія почала імпортувати електроенергію з України після зупинки блоку АЕС

Імпортована з України електроенергія дозволить компенсувати дефіцит генерації та зменшити його вплив на румунський енергетичний ринок.

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Румунія почала закуповувати електроенергію з України, щоб компенсувати дефіцит на внутрішньому ринку після зупинки першого енергоблока Чорнаводської атомної електростанції.

Постачання здійснює румунська компанія Nuclearelectrica за підтримки молдовського енерготрейдера Energocom. У компанії зазначили, що імпортовані обсяги допоможуть зменшити наслідки скорочення генерації та підтримати стабільність енергосистеми країни.

У Nuclearelectrica наголосили, що співпраця з Молдовою та Україною є частиною довгострокового партнерства, спрямованого на зміцнення енергетичної безпеки регіону. Відповідний меморандум про взаєморозуміння між компаніями був укладений у 2023 році.

Ситуацію на енергоринку Румунії ускладнили кілька факторів, зокрема сильна посуха та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу окремих енергетичних об’єктів.

У компанії зазначили, що нинішня ситуація демонструє важливість взаємної підтримки між країнами. Раніше Румунія допомагала забезпечувати енергетичну стабільність Молдови, а тепер країни регіону використовують спільні можливості для покриття дефіциту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у столиці Угорщини запроваджують заходи з економії електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Метро і трамваї рухатимуться з менш інтенсивним прискоренням, частину тролейбусів замінять автобусами, а декоративне освітлення парламенту та інших будівель вимкнуть.