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Італія заплатить 15 тисяч євро за переїзд на Сардинію: хто може отримати гроші

07:36, 4 серпня 2026
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Нові правила поширюються на населені пункти з населенням до 5 тисяч осіб, тоді як раніше брати участь могли лише містечка з меншою кількістю жителів.
Італія заплатить 15 тисяч євро за переїзд на Сардинію: хто може отримати гроші
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Влада італійського острова Сардинія продовжила програму підтримки для тих, хто готовий переїхати у невеликі населені пункти та придбати або відремонтувати житло. Максимальний розмір допомоги становить €15 тисяч. 

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Програма діятиме у 2026 році та спрямована на відновлення малих міст і сіл, які протягом останніх десятиліть втрачають населення. Раніше участь у ній могли брати лише населені пункти з менш ніж 3 тисячами мешканців, однак тепер правила розширили — допомогу можуть отримати жителі містечок із населенням до 5 тисяч осіб, пише портал Meglepetés.

Гранти доступні не лише громадянам Італії. Подати заявку можуть також іноземці, які планують офіційно переїхати на Сардинію та зробити придбане житло своїм основним місцем проживання.

Виплата не є просто компенсацією за переїзд. Кошти дозволено використовувати лише на:

  • купівлю першого житла;
  • ремонт або реконструкцію будинку чи квартири;
  • реставраційні роботи.

Грант покриває до 50% витрат, але його максимальний розмір не може перевищувати €15 тисяч.

Щоб отримати фінансування, заявник має:

  • зареєструвати місце проживання у вибраному населеному пункті;
  • придбати або відремонтувати житло для постійного проживання;
  • виконати вимоги конкретного муніципалітету;
  • проживати у цьому будинку щонайменше п’ять років після отримання останньої виплати.

Таким чином, програма розрахована не на туристів, а на людей, які планують почати нове життя у невеликих громадах Сардинії та допомогти їм відновити населення.

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Італія туризм

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