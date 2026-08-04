Пенсійний вік у країнах ЄС до кінця 2060-х років зросте майже до 67 років: які країни змінять правила першими

Данія, Італія, Швеція, Нідерланди та Естонія опинилися серед країн, де пенсію отримуватимуть найпізніше.

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До кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах Європейського Союзу збільшиться як для чоловіків, так і для жінок. За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), чоловіки виходитимуть на пенсію в середньому у 66,7 року, а жінки — у 66,6 року. Про це повідомляє Euronews.

Згідно з дослідженням ОЕСР, близько двох третин європейських країн підвищать пенсійний вік для чоловіків, а три чверті — для жінок.

Порівняння стосується людей, які виходили на пенсію у 2024 році, та тих, хто того ж року розпочав трудову діяльність у 22-річному віці за умови безперервної кар’єри. Очікується, що представники другої групи завершуватимуть трудову діяльність наприкінці 2060-х років.

У дослідженні зазначається, що підвищення пенсійного віку залишається одним із найпоширеніших способів забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем без скорочення розміру пенсій. Альтернативою можуть бути підвищення пенсійних внесків або зменшення пенсійних виплат.

Де чоловіки зараз виходять на пенсію найраніше і найпізніше

Станом на 2024 рік найвищий пенсійний вік для чоловіків — 67 років — встановлено в Данії, Норвегії, Ісландії та Нідерландах. Середній показник у країнах ЄС становить 64,7 року.

Найнижчий пенсійний вік зафіксовано в Туреччині — 52 роки. Серед країн Європи наступний найнижчий показник мають Греція, Словенія та Люксембург — по 62 роки.

Серед п’яти найбільших економік Європи найвищий пенсійний вік для чоловіків нині має Німеччина — 66,2 року, а найнижчий — Франція, де він становить 64,3 року.

У яких країнах чоловіки виходитимуть на пенсію після 70 років

За прогнозом ОЕСР, чоловіки, які почали працювати у 22 роки у 2024 році, виходитимуть на пенсію в середньому у 66,7 року, орієнтовно у 2069 році.

Найвищий пенсійний вік прогнозується у Данії — 74 роки. До кінця 2060-х років він також становитиме:

71 рік — в Естонії;

70 років — в Італії, Нідерландах, Швеції та на Кіпрі.

Найнижчий пенсійний вік для чоловіків, як очікується, залишиться у Словенії та Люксембурзі — 62 роки.

Серед найбільших економік Європи найвищий показник прогнозують для Італії — 70 років. У Великій Британії чоловіки виходитимуть на пенсію у 68 років, у Німеччині — у 67 років, а у Франції та Іспанії — у 65 років.

Яким буде пенсійний вік для жінок

Наразі найвищий пенсійний вік для жінок також мають Данія, Нідерланди, Ісландія та Норвегія — по 67 років. Середній показник у країнах ЄС становить 64 роки.

Найнижчий пенсійний вік нині діє в Туреччині — 49 років. Серед країн Європи найнижчий показник має Польща — 60 років.

За прогнозом ОЕСР, жінки, які почали працювати у 22 роки у 2024 році, виходитимуть на пенсію в середньому у 66,6 року, що на 2,6 року пізніше порівняно з жінками, які виходили на пенсію у 2024 році.

Де пенсійний вік для жінок зросте найбільше

Як і у випадку з чоловіками, найвищий пенсійний вік для жінок до кінця 2060-х років прогнозується у Данії — 74 роки.

Також очікується, що жінки виходитимуть на пенсію:

у 71 рік — в Естонії;

у 70 років — в Італії, Нідерландах, Швеції та на Кіпрі.

У межах ЄС найнижчий пенсійний вік для жінок збереже Польща — 60 років.

Серед найбільших економік Європи найвищий пенсійний вік прогнозується в Італії — 70 років. У Великій Британії він становитиме 68 років, у Німеччині — 67 років, а у Франції та Іспанії — 65 років.

Найбільше зростання пенсійного віку прогнозують у Туреччині — на 14 років, із 49 до 63 років.

Крім того, пенсійний вік для жінок збільшиться:

на 7 років — у Данії;

на 6,3 року — в Естонії;

на 6,2 року — в Італії;

на 5,8 року — у Словаччині;

на 5 років — на Кіпрі;

на 4,8 року — в Румунії;

на 4,5 року — в Австрії;

на 4 роки — у Швеції та Греції.

Водночас в Іспанії пенсійний вік для жінок залишиться на рівні 65 років. У Німеччині та Франції він підвищиться менш ніж на один рік, а у Великій Британії — на два роки.

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