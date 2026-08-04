Українські біженці в Ірландії можуть залишитися без житла: кого це стосується

Деяких біженців можуть змушувати відмовлятися від окремих видів фінансової допомоги, щоб залишитися у державному житлі.

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Понад 120 громадських і національних організацій Ірландії звернулися до прем’єр-міністра країни Міхола Мартіна із закликом переглянути зміни у політиці щодо українських біженців. Представники організацій заявили, що нові правила можуть залишити найбільш вразливі категорії людей без житла та необхідної підтримки.

Як повідомляє RTE, відповідний лист уряду підписала 121 організація після проведення Ukraine Civil Society Forum. У ньому йдеться про занепокоєння через скорочення державної житлової підтримки та зменшення виплат для власників житла, які приймають українців.

Представники громадських організацій назвали нові заходи "руйнівними та травмуючими" для біженців. На їхню думку, частина людей може опинитися перед вибором між збереженням житла та отриманням соціальних виплат.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з людьми з інвалідністю та іншими вразливими категоріями. За словами активістів, деяких біженців можуть змушувати відмовлятися від окремих видів фінансової допомоги, щоб залишитися у державному житлі.

Також організації критикують процедуру оцінки вразливості, під час якої українців просять надати медичні документи. Представники громадськості вважають, що це створює додатковий стрес для людей, а система охорони здоров’я Ірландії вже працює із великим навантаженням.

Окремою проблемою називають можливі примусові переселення українців у різні регіони країни. На думку організацій, це може порушити доступ людей до медичної допомоги, соціальних зв’язків та підтримки місцевих громад. Також існує ризик розділення сімей, якщо одні члени родини матимуть право залишитися у житлі, а інші — ні.

Громадські організації закликали уряд Ірландії продовжити забезпечувати житлом найбільш вразливих українців на весь період дії тимчасового захисту, який у ЄС продовжено до березня 2028 року.

Серед вимог також — поступовий перехід до самостійного забезпечення біженців, додаткова підтримка інтеграції та створення доступних умов для переходу на інші імміграційні статуси після завершення тимчасового захисту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідер чеського політичного руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в межах Євросоюзу щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для реалізації такої ініціативи, за його словами, потрібна підтримка інших держав ЄС.

Окамура також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що частина громадян України нібито регулярно їздить додому «у відпустку».

Припинення дії тимчасового захисту він пов’язує насамперед із завершенням війни в Україні. Політик вважає, що після завершення бойових дій цей механізм втратить актуальність, а українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання в Чехії.