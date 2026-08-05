Компанія Amazon програла у суді справу про заборону інструментів ШІ для здійснення покупок

Суд США дозволив Perplexity використовувати ШІ-агентів для покупок на Amazon.

Фото: AAP

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Апеляційний суд США 4 серпня скасував рішення нижчої інстанції, яке тимчасово забороняло компанії Perplexity використовувати свої AI-агенти для здійснення покупок на платформі Amazon, пише Reuters.

У безпрецедентному судовому спорі Апеляційний суд дев’ятого округу США, що базується в Сан-Франциско, дійшов висновку, що Amazon навряд чи зможе довести свої вимоги про те, що ШІ-агенти Perplexity порушують федеральний закон про комп’ютерне хакерство.

Це перше рішення федерального апеляційного суду, яке стосується питання, чи можуть ШІ-агенти, що діють від імені користувачів, законно отримувати доступ до онлайн-платформ. Це питання має широкі наслідки для стрімко зростаючої сфери агентного штучного інтелекту, інструменти якого здатні переглядати вебсайти, здійснювати покупки та виконувати транзакції в інтернеті.

«Ми з повагою не погоджуємося із сьогоднішнім рішенням щодо попередньої судової заборони», — заявив представник Amazon. «Ми, як і раніше, впевнені у своїй позиції та оцінюємо наші подальші кроки».

У Perplexity, своєю чергою, заявили, що й надалі відстоюватимуть право користувачів самостійно обирати, яким штучним інтелектом користуватися.

«Perplexity продовжить боротися за право користувачів інтернету обирати будь-який ШІ, який вони хочуть використовувати. Ми завжди були впевнені, що правда переможе, а права користувачів не будуть поступово обмежуватися», — заявив представник компанії Джессі Дваєр.

Агентні ШІ-системи здатні планувати, аналізувати ситуацію та виконувати завдання з мінімальним втручанням людини.

Amazon подав позов проти Perplexity у листопаді, звинувативши ШІ-стартап у прихованому доступі до приватних облікових записів клієнтів Amazon через браузер Comet та пов’язаний із ним ШІ-агент, який може входити до акаунтів користувачів інтернет-магазинів і оформлювати замовлення від їхнього імені.

У позові зазначалося, що система Perplexity створює ризики для безпеки та що компанія проігнорувала неодноразові вимоги припинити таку діяльність.

У відповідь Perplexity заявила, що позов є безпідставним і є «відвертою спробою» перешкодити користувачам Amazon використовувати браузер Comet, оскільки ШІ-агенти «не мають очей, щоб бачити всюдисущу рекламу, якою Amazon засипає своїх користувачів».

У березні федеральний суд Каліфорнії тимчасово заборонив Perplexity використовувати своїх ШІ-агентів на платформі Amazon, дійшовши висновку, що Amazon надала «вагомі докази» порушення американського закону про комп’ютерне шахрайство та зловживання.

Однак Апеляційний суд дев’ятого округу скасував цю заборону, погодившись із аргументами Perplexity про те, що компанія не порушила закон, який забороняє отримувати доступ до комп’ютерних систем і здобувати інформацію без дозволу.

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до закону доступ до платформи Amazon здійснювали саме користувачі Perplexity за допомогою ШІ-агентів компанії, а не сама Perplexity.

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