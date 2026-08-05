  1. У світі

Компанія Amazon програла у суді справу про заборону інструментів ШІ для здійснення покупок

14:11, 5 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд США дозволив Perplexity використовувати ШІ-агентів для покупок на Amazon.
Компанія Amazon програла у суді справу про заборону інструментів ШІ для здійснення покупок
Фото: AAP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд США 4 серпня скасував рішення нижчої інстанції, яке тимчасово забороняло компанії Perplexity використовувати свої AI-агенти для здійснення покупок на платформі Amazon, пише Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У безпрецедентному судовому спорі Апеляційний суд дев’ятого округу США, що базується в Сан-Франциско, дійшов висновку, що Amazon навряд чи зможе довести свої вимоги про те, що ШІ-агенти Perplexity порушують федеральний закон про комп’ютерне хакерство.

Це перше рішення федерального апеляційного суду, яке стосується питання, чи можуть ШІ-агенти, що діють від імені користувачів, законно отримувати доступ до онлайн-платформ. Це питання має широкі наслідки для стрімко зростаючої сфери агентного штучного інтелекту, інструменти якого здатні переглядати вебсайти, здійснювати покупки та виконувати транзакції в інтернеті.

«Ми з повагою не погоджуємося із сьогоднішнім рішенням щодо попередньої судової заборони», — заявив представник Amazon. «Ми, як і раніше, впевнені у своїй позиції та оцінюємо наші подальші кроки».

У Perplexity, своєю чергою, заявили, що й надалі відстоюватимуть право користувачів самостійно обирати, яким штучним інтелектом користуватися.

«Perplexity продовжить боротися за право користувачів інтернету обирати будь-який ШІ, який вони хочуть використовувати. Ми завжди були впевнені, що правда переможе, а права користувачів не будуть поступово обмежуватися», — заявив представник компанії Джессі Дваєр.

Агентні ШІ-системи здатні планувати, аналізувати ситуацію та виконувати завдання з мінімальним втручанням людини.

Amazon подав позов проти Perplexity у листопаді, звинувативши ШІ-стартап у прихованому доступі до приватних облікових записів клієнтів Amazon через браузер Comet та пов’язаний із ним ШІ-агент, який може входити до акаунтів користувачів інтернет-магазинів і оформлювати замовлення від їхнього імені.

У позові зазначалося, що система Perplexity створює ризики для безпеки та що компанія проігнорувала неодноразові вимоги припинити таку діяльність.

У відповідь Perplexity заявила, що позов є безпідставним і є «відвертою спробою» перешкодити користувачам Amazon використовувати браузер Comet, оскільки ШІ-агенти «не мають очей, щоб бачити всюдисущу рекламу, якою Amazon засипає своїх користувачів».

У березні федеральний суд Каліфорнії тимчасово заборонив Perplexity використовувати своїх ШІ-агентів на платформі Amazon, дійшовши висновку, що Amazon надала «вагомі докази» порушення американського закону про комп’ютерне шахрайство та зловживання.

Однак Апеляційний суд дев’ятого округу скасував цю заборону, погодившись із аргументами Perplexity про те, що компанія не порушила закон, який забороняє отримувати доступ до комп’ютерних систем і здобувати інформацію без дозволу.

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до закону доступ до платформи Amazon здійснювали саме користувачі Perplexity за допомогою ШІ-агентів компанії, а не сама Perplexity.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США штучний інтелект ШІ

Популярні новини

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

14:09, 4 серпня 2026
Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

10:00, 4 серпня 2026
Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

07:30, 4 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

Сім років під слідством без вини: скільки компенсації має заплатити держава за рішенням Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що закон про бюджет не може зменшувати розмір компенсації за незаконне переслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]