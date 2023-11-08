Рада прийняла Закон щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини

Прийнятий парламентом документ врегульовує особливості спадкування у зв’язку з військовою агресією рф.

У середу, 8 листопада, Верховна Рада України, прийняла в другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини (№9288). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Метою документу є забезпечення захисту майнових та особистих немайнових прав спадкоємців та врегулювання особливостей спадкування у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

Комітет з питань правової політики зазначає, що ухвалення цього законопроекту сприятиме стабілізації цивільного обороту і захисту прав та інтересів суб’єктів спадкових правовідносин на період введення в Україні воєнного стану, зокрема на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією територіях, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації, дату відновлення здійснення своїх повноважень органами державної влади у повному обсязі.

Раніше ми детально писали про цей документ.

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