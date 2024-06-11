У Києві може з'явитися Департамент міської мобільності

За словами Костянтина Усова, співіснування двох великих функцій під дахом одного Департаменту транспортної інфраструктури «не дає гармонійних результатів».

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13 червня Київрада розгляне проєкт рішення про створення Департаменту міської мобільності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Проміжна мета – функціонально відділити мобільність та перевезення від реконструкції мостів, доріг, розвʼязок, та іншого великого будівництва та перетворити мобільність на пріоритет.

За словами Усова, співіснування двох великих функцій – перевезень людей (1) та капбуда (2) під дахом одного Департаменту транспортної інфраструктури – «не дає гармонійних результатів».

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва встановили безбар’єрний світлофор.

Також у Києві цього року у майже 400 будинках встановлять пандуси.

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