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30 тисяч комплектів бракованої військової форми виготовила київська компанія для Нацгвардії — СБУ

19:57, 21 січня 2025
Перевірка виявила, що форма відшита з використанням неправильної фурнітури.
30 тисяч комплектів бракованої військової форми виготовила київська компанія для Нацгвардії — СБУ
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У Києві викрили двох засновників приватної компанії, які поставляли оптові партії неякісної військової форми до підрозділів Національної гвардії. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тисяч одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн.

Експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.

Зокрема, використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій.

«Фігуранти свідомо «зекономили» на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток», — вказує СБУ.

Під час обшуків в оселях фігурантів виявлено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом засновникам підприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

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СБУ Київ Нацгвардія військові

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