  1. Законодавство

Рустема Умєрова звільнили з посади секретаря РНБО та призначили головою Служби зовнішньої розвідки

14:08, 3 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки.
Рустема Умєрова звільнили з посади секретаря РНБО та призначили головою Служби зовнішньої розвідки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня 2026 року підписав укази про звільнення Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його призначення головою Служби зовнішньої розвідки України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до указу №693/2026, Рустема Умєрова звільнено з посади секретаря РНБО згідно з поданою ним заявою.

Іншим указом №695/2026 глава держави призначив Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Олега Луговського увільнили від тимчасового виконання обов’язків Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що було визначено нові нараметри роботи Ради національної безпеки і оборони та планують оновити її принципи діяльності.

За словами Президента, Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма «Фрея».

Водночас у роботі РНБО планують посилити внутрішній компонент, зокрема координацію між оборонними та безпековими структурами.

«Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», — вказав Президент.

Укази мають підготувати на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

указ звільнення призначення Володимир Зеленський Рустем Умєров

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]