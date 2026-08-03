Верховна Рада планує ухвалити новий Митний кодекс до кінця року, а митницю перетворити на сервісний орган

Кабмін повторно схвалив новий Митний кодекс.

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Кабінет Міністрів повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу 15450 та подав його на розгляд Верховної Ради. Документ є одним із ключових у межах євроінтеграції України та має привести митну систему у відповідність до європейських стандартів.

Як зазначили у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, новий Митний кодекс має модернізувати роботу митниці та перетворити її на більш зручний сервісний орган для громадян і бізнесу.

«Митний кодекс — це наші євроінтеграційні зобов’язання. Він, перш за все, перетворює митницю на сервісний орган, який працюватиме з нашими громадянами, буде більш зрозумілим для бізнесу. Це спрощення розмитнення, легке користування і взаємодія з митницею», — заявили у комітеті.

Наразі документ активно опрацьовується парламентом. У комітеті повідомили, що засідання щодо нового Митного кодексу проводяться тричі на тиждень, а також тривають консультації з представниками громадськості, експертами та митними органами.

Очікується, що Верховна Рада має ухвалити новий Митний кодекс до кінця 2026 року, а повноцінно він має запрацювати до 1 грудня 2027 року.

Паралельно триває реформування Державної митної служби.

У Комітеті зазначили, що за другий квартал 2026 року митниця перерахувала до державного бюджету 220 млрд грн, що майже на 55,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя надходження становили близько 420 млрд грн, що на 100 млрд грн більше, ніж торік.

Новим головою Державної митної служби України 10 квітня був призначений Орест Мандзій. Після цього були визначені найважливіші напрямки роботи: гармонізація роботи нашої митниці з європейськими правилами, підвищення ефективності адміністрування та цифровізація процедур.

Окремим напрямом роботи залишається підготовка до запровадження оподаткування посилок вартістю до 150 євро. Відповідний законопроєкт 15460 Верховна Рада має розглянути найближчим часом.

У парламенті зазначили, що нові правила стосуватимуться значного обсягу операцій — близько 75 млн посилок, які будуть надходити упродовж року в Україну.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси.

Міністерство фінансів повідомило, що проєкт закону йде в пакеті з основним законопроєктом № 15112–д про зміни до Податкового кодексу, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді України.

У відомстві зазначають, що разом ці два документи створюють цілісну правову базу для запровадження в Україні сучасної європейської моделі оподаткування дистанційного продажу товарів.

Там підкреслюють, що під час підготовки нового законопроєкту використано результати консультацій та збережено без змін всі узгоджені рішення і підходи, напрацьовані під час активного діалогу з народними депутатами, бізнесом, операторами поштового звʼязку та експрес-перевізниками.

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