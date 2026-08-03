Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

ТЦК законом зобов’яжуть вести безперервну відеофіксацію під час мобілізаційних заходів.

Фото: Суспільне

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Представники ТЦК та СП та поліцейський будуть зобов’язані здійснювати безперервну фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів військовозобовʼязаних. Відеозапис повинен буде вестися безперервно до завершення виконання заходів оповіщення.

Для цього у Верховну Раду внесли законопроєкт №15459 «Про внесення змін до статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо уточнення обов’язків уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у період проведення мобілізації».

Що пропонують змінити

Законопроєктом передбачено низку нових вимог до роботи уповноважених представників ТЦК та СП.

Зокрема, пропонується встановити, що:

представники ТЦК та СП, які здійснюють оповіщення громадян та перевірку військово-облікових документів, мають призначатися відповідним наказом керівника ТЦК;

перевірка документів повинна здійснюватися із безперервною фото- та відеофіксацією;

бодікамери мають бути увімкнені з моменту початку виконання службових обов’язків і працювати до завершення заходів;

транспортні засоби, які використовуються для доставлення військовозобов’язаних до ТЦК та СП, мають бути обладнані засобами безперервної відеофіксації всередині салону.

Також пропонується встановити, що відсутність відеофіксації або незбереження запису унеможливлюватиме подальше проведення заходів оповіщення, доставлення та перевезення громадян до ТЦК та СП, незалежно від наявності скарг громадян.

Передбачені обмеження для представників ТЦК

Законопроєктом пропонується прямо заборонити уповноваженим представникам ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів:

застосовувати фізичну силу або пошкоджувати майно громадян;

погрожувати вбивством, тілесними ушкодженнями чи побоями;

вимагати неправомірну вигоду;

приховувати обличчя або зовнішність, у тому числі шляхом носіння одягу, який не дає змогу встановити особу уповноваженого представника ТЦК та СП.

Також пропонується заборонити проведення заходів оповіщення групами, якщо їх учасники не забезпечені справними засобами відеофіксації та пристроями для зчитування електронних військово-облікових документів, а також здіснювати адміністративне затримання і доставлення громадян до ТЦК.

Відеозаписи зберігатимуть щонайменше 90 днів

Проєкт передбачає, що записи з бодікамер мають зберігатися на серверах ТЦК та СП не менше 90 календарних днів із дати завантаження.

Строк зберігання може бути продовжений, якщо відео використовується:

у кримінальних або адміністративних провадженнях;

під час розгляду скарг на дії представників ТЦК;

на адвокатські запити або запити правоохоронних органів;

під час службових розслідувань;

фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;

У разі відсутності бодікамери, її несправності, вимкнення або незбереження запису керівник ТЦК має призначати службове розслідування з метою притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Окрім того, Міністерство оборони має вести окремий облік службових розслідувань з підстав відсутності, несправності, незастосування або протиправного вимкнення портативного відеореєстратора (бодікамери) або незабезпечення збереження відеозапису з нього.

Чому виникла потреба у змінах

Кількість звернень громадян та повідомлень правозахисних організацій (до Верховної Ради України, її комітетів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інших державних інституцій), а також резонансної інформації у медіапросторі щодо можливих правопорушень та конфліктних ситуацій під час здійснення мобілізаційних заходів уповноваженими особами ТЦК та СП стрімко зростає.

Моніторинг інформаційного простору вказує на наявність системної проблеми щодо можливого неввімкнення портативних відеореєстраторів (бодікамер) представниками груп оповіщення, або подальшого незбереження чи вибіркового редагування відповідних відеозаписів, а так само приховування зовнішності або закриття обличчя, у тому числі шляхом носіння одягу, який не дає змогу встановити особу уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Особливе занепокоєння та негативний суспільний резонанс викликають факти

застосування працівниками ТЦК та СП фізичної сили або знищення чи пошкодження майна громадян, у тому числі під час примусового доставлення громадян до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

погроза вбивством або заподіяння тілесних ушкоджень чи побоїв громадянам;

вимагання від громадян неправомірної вигоди, інші правопорушення, які потребують належного реагування.

За словами авторів ініціативи, облік службових розслідувань за фактами відсутності або вимкнення портативних відеореєстраторів (бодикамер) під час конфліктних ситуацій з громадянами окремо не передбачений та не ведеться. Порушення правил фото- та відеофіксації у переважній більшості випадків розцінюється керівництвом ТЦК та СП не як основний предмет службового розслідування, а лише як супутнє (додаткове) порушення службової дисципліни.

У свою чергу, відсутність виокремленого статистичного обліку таких інцидентів об’єктивно унеможливлює встановлення точних масштабів можливих відхилень від встановлених процедур фото- та відеофіксації під час взаємодії особового складу ТЦК та СП з цивільним населенням.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив на потребі посилення прозорості роботи ТЦК, зокрема шляхом обов’язкового використання бодікамер та відеофіксації всіх дій саме в ТЦК та СП. Він звернув увагу на випадки, коли під час перевірок записи можуть бути відсутні або вимкнені.

«Коли ми починаємо перевіряти кожен випадок застосування сили — бодікамери вимкнені, відеозаписів немає», — зазначив Лубінець.

Окрема питання заслуговують і балаклави.Крім того, Омбудсмен також наголосив, що перевірка військово-облікових документів має відбуватися виключно за участі уповноважених силових органів — поліції, Нацгвардії або ДПСУ.

До прикладу, Дмитро Лубінець повідомив, що адвокатка, яка зазнала побиття у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові, отримала інвалідність та звернулася до Європейського суду з прав людини.

Омбудсмен повідомив, що адвокатка звернулася до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Водночас, за словами потерпілої, протягом року особу, яка завдала їй тілесних ушкоджень, не встановили, працівників ТЦК не допитали, а записи з камер відеоспостереження не були надані. Частину необхідних слідчих дій, за його словами, провели лише після втручання суду.

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