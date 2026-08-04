Усиновлення без довгого очікування: суди розглядатимуть справи до 30 днів, а підготовче засідання скасують

Новий закон запроваджує чіткі строки для судів, оновлює правила роботи органів опіки та має зробити шлях дитини до нової родини швидшим і простішим.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №2541-IX, який вдосконалює процедури усиновлення та розвитку сімейних форм виховання.

Закон передбачає комплексне оновлення законодавства у сфері усиновлення, опіки та піклування, а також захисту прав дітей. Документ вносить зміни до Сімейного, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України, а також низки законів, що регулюють діяльність органів опіки та піклування, служб у справах дітей і сімейні форми виховання.

Справи про усиновлення розглядатимуть швидше

Однією з ключових новацій є скорочення строків судового розгляду справ про усиновлення. Підготовка справи має тривати не більше п’яти днів із дня відкриття провадження, при цьому підготовче засідання більше не проводитиметься. Саму справу суд повинен розглянути у розумний строк, але не пізніше ніж через 30 днів після відкриття провадження. Крім того, апеляційну скаргу на рішення про усиновлення можна буде подати протягом десяти днів.

Посилюється захист прав дітей

Законом встановлено обов’язкову участь прокурора під час розгляду справ про усиновлення, позбавлення батьківських прав та відібрання дитини. Це має забезпечити додаткові гарантії захисту прав та законних інтересів дітей під час судового розгляду.

Удосконалюється система усиновлення та сімейного виховання

Документ уточнює порядок ведення місцевого, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також кандидатів в усиновлювачі. Водночас закон підтверджує заборону посередницької та комерційної діяльності у сфері усиновлення, передачі дітей під опіку чи піклування, а також їх влаштування до прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Чітко розмежовано повноваження служб у справах дітей

Законом визначено та розмежовано повноваження Державної служби України у справах дітей, служб у справах дітей різних рівнів та інших органів, відповідальних за захист прав дітей. Зокрема, вони забезпечуватимуть реалізацію державної політики у сфері усиновлення, вестимуть відповідні обліки, координуватимуть діяльність у цій сфері, контролюватимуть дотримання законодавства та здійснюватимуть нагляд за умовами проживання і виховання дітей, які були усиновлені або влаштовані до сімейних форм виховання.

Удосконалюється діяльність прийомних сімей

Окремий блок змін стосується прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Закон деталізує порядок їх створення, укладення договорів із прийомними батьками та батьками-вихователями, а також механізми контролю за виконанням таких договорів. Крім того, у законодавстві закріплюється поняття сімейних форм виховання, до яких належать прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, опіка та піклування.

Розширено повноваження органів місцевого самоврядування

Документ визначає виконавчі комітети міських, селищних і сільських рад органами опіки та піклування та детально визначає їхні повноваження щодо захисту прав дітей. Зокрема, вони відповідатимуть за сімейне влаштування дітей, здійснюватимуть захист їхніх житлових і майнових прав, представлятимуть інтереси дітей у суді, а також контролюватимуть умови проживання дітей, які перебувають під опікою, у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу.

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