У дитячих таборах та позашкільній освіті запровадять нові мовні вимоги: комітет Ради підтримав законопроєкт

Заборонять також публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація творів, фонограм, відеограм та музичних кліпів, що містять російську мову.

Фото: vbsr.gov.ua

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Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт № 15412 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування української мови як державної».

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, заявила законопроєкт стане важливим кроком до вдосконалення механізмів реалізації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який уже сім років є одним із ключових інструментів утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя.

Законопроєкт спрямований на посилення захисту української мови, підвищення ефективності державного контролю та відповідальності за порушення мовного законодавства.

Законопроєктом передбачені такі зміни:

- розширюється коло осіб, на яких поширюється вимога володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків (на народних депутатів України, керівників державних наукових установ та державних закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих та аудиторів);

- захист права використовувати українську мову на роботі також на час прийому на роботу;

- Закон доповнюється новою статтею 34-1 “Державна мова у сфері оздоровлення та відпочинку дітей”;

- уточнюється процедура розгляду скарг та здійснення заходів державного контролю Уповноваженим із захисту державної мови.

Також законопроєкт передбачає зміни до інших законів. Зокрема, відповідно до запропонованих змін до:

Закону України «Про позашкільну освіту» — у навчальному процесі закладів позашкільної освіти не допускається використання державної мови країни-агресора.

Закону «Про культуру» — забороняється публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація творів, виконуваних державною мовою держави-агресора, а також фонограм, відеограм та музичних кліпів, що містять їх зафіксоване виконання.

Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» — передбачається, що працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку забезпечують створення для дітей українськомовного середовища й дотримання вимог мовного законодавства.

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