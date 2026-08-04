Пільгове оподаткування домогосподарств: чи запровадить законопроєкт нові податки

Законопроєкт має законодавчо врегулювати статус домогосподарства як окремого суб’єкта економічних відносин.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону 15449 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження добровільного режиму пільгового оподаткування доходів домогосподарств. Документ пропонує повну зміну підходу, а саме перехід до домогосподарства як базової соціально-економічної одиниці оподаткування, за аналогією до систем Франції, Німеччини та США.

У Верховній Раді заявили, що законопроєкт щодо запровадження добровільного режиму пільгового оподаткування доходів домогосподарств не передбачає запровадження нового оподаткування. Його основною метою є законодавче врегулювання статусу домогосподарства як окремого суб’єкта економічних відносин, який сьогодні відсутній в українському законодавстві, хоча така модель вже давно функціонує в більшості країн.

Врахування складу родини під час оподаткування

Зазначається, що кожне домогосподарство несе витрати на утримання дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, безробітних членів сім’ї та інших утриманців. Саме тому законопроєктом пропонується враховувати склад родини під час оподаткування та запровадити неоподатковувану частину доходу, яка, за оцінками авторів законодавчої ініціативи, має становити близько 12 тисяч гривень на кожного члена домогосподарства.

У парламенті наголосили, що для найманих працівників законопроєкт передбачає механізм повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб залежно від кількості утриманців у сім’ї. Така практика широко застосовується в європейських державах і спрямована на зменшення податкового навантаження на родини.

Окремим напрямом законопроєкту є надання можливості здійснювати окремі види економічної діяльності без державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Як пояснили у Комітеті соцполітики, це дозволить громадянам легально отримувати дохід від продажу продукції власного господарства, виробів ручної праці чи інших результатів своєї діяльності без необхідності проходження складних бюрократичних процедур, вибору видів економічної діяльності та сплати мінімального єдиного соціального внеску.

Водночас домогосподарства, які здійснюватимуть таку діяльність, декларуватимуть отримані доходи. При цьому неоподатковуваний мінімум застосовуватиметься до кожного члена домогосподарства, а оподаткуванню за пільговою ставкою 5 відсотків підлягатиме лише сума доходу, що перевищує визначений законопроєктом неоподатковуваний рівень.

Продаж продукції без обов’язкової реєстрації ФОП

У Раді додають, що законопроєкт спрямований на повернення частини сплачених податків найманим працівникам із сім’ями, легалізацію економічної діяльності домогосподарств без обов’язкової реєстрації ФОП, зменшення податкового навантаження на родини з дітьми та іншими утриманцями, врахування витрат на утримання членів сім’ї, а також створення більш справедливої та соціально орієнтованої моделі оподаткування доходів домогосподарств.

Законодавча ініціатива створює умови для розвитку так званої «крокової економіки», коли громадяни можуть реалізовувати продукцію власного виробництва, надавати побутові послуги або здійснювати іншу дрібну економічну діяльність без надмірного адміністративного навантаження. При цьому у межах гарантованого неоподатковуваного мінімуму такі доходи не підлягатимуть оподаткуванню, а також не вимагатимуть обов’язкової сплати мінімального єдиного соціального внеску.

Що дасть нова модель

У Верховній Раді підкреслюють, що це створює можливість для громадян випробувати власні підприємницькі ініціативи, отримати перший дохід і поступово розвивати власну справу без ризику надмірного фінансового навантаження на початковому етапі діяльності. Така модель сприятиме розвитку фінансової грамотності населення, адже підприємець самостійно приймає рішення щодо накопичень, інвестування та планування власних доходів і витрат.

Крім того, законопроєкт не передбачає обов’язкової сплати єдиного соціального внеску для домогосподарств, оскільки така участь має бути добровільною, а громадяни вже сьогодні можуть добровільно формувати та/або докуповувати страховий стаж шляхом сплати відповідних внесків.

У Комітеті соцполітики додають, що запропонований законопроєкт спрямований насамперед на створення умов для легальної економічної активності домогосподарств, розвитку підприємницької ініціативи та надання громадянам права самостійно обирати модель участі у системі соціального страхування, виходячи з особливостей ведення власної діяльності.

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