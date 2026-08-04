Журналістів допустять до засідань комітетів Верховної Ради та ТСК

Журналістів допускатимуть до засідань комітетів парламенту та ТСК за одноразовими перепустками.

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У Верховній Раді повідомили, що відтепер представники медіа можуть відвідувати засідання комітетів парламенту та тимчасових слідчих комісій за одноразовими перепустками.

Відповідні зміни до Розпорядження від 8 травня 2024 року № 431 вніс Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Вони вже набули чинності.

Оновлений документ вносить зміни до організації роботи представників медіа при Парламенті. Вони можуть бути присутніми на засіданнях комітетів Верховної Ради та ТСК. Для цього необхідно мати акредитацію до Верховної Ради України IX скликання та оформити одноразову перепустку.

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