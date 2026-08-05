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Відстрочку для патронатних вихователів можуть прописати з нерівними умовами та через постанови Кабміну

10:53, 5 серпня 2026
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У Верховній Раді побачили ризики у законопроєкті щодо захисту дітей.
Відстрочку для патронатних вихователів можуть прописати з нерівними умовами та через постанови Кабміну
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У Верховній Раді розглядають законопроєкт 15438, який має вдосконалити систему захисту дітей та забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Документ передбачає, зокрема, зміни щодо діяльності органів у сфері захисту дітей, сімейних форм виховання, усиновлення та соціальних виплат.

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Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради звернуло увагу на низку зауважень до запропонованих змін, зокрема щодо запровадження самостійної підстави для відстрочки від призову під час мобілізації для патронатних вихователів та їхніх помічників.

Відстрочка для патронатних вихователів

Окремим положенням законопроєкту пропонується у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановити самостійну підставу, відповідно до якої патронатні вихователі та їхні помічники з числа членів сім’ї не підлягатимуть призову під час мобілізації.

Така гарантія діятиме на період «надання ними послуги патронату над дитиною та отримання відповідно до законодавства грошового забезпечення, у тому числі за готовність до влаштування дитини під патронат, та в період використання накопичених оплачуваних днів за надання послуги патронату над дитиною».

Наразі закон передбачає відстрочку для патронатних вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Експерти ВР вказали на можливу нерівність

Головне науково-експертне управління парламенту звернуло увагу, що законопроєкт пропонує поширити відстрочку лише на помічників патронатних вихователів із числа членів сім’ї.

Водночас чинний порядок передбачає, що помічником патронатного вихователя може бути не лише член сім’ї, а й інша повнолітня особа, яка пройшла відповідне навчання та допомагає доглядати за дитиною.

На думку експертів, це створює ризики невідповідності приписів ст. 24 Конституції України, за якою громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Питання щодо визначення строків відстрочки

Також у ГНЕУ зазначили, що законопроєкт пов’язує право на відстрочку з отриманням патронатним вихователем та його помічником грошового забезпечення.

Проте відповідно до п. 1 та абз. 4 п. 27 Порядку виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату над дитиною, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20.08.2021 № 893, поняттям «грошове забезпечення» охоплюється оплата послуги патронату над дитиною, що включає оплату праці патронатного вихователя та його помічника.

Натомість щодо патронатних вихователів із числа ФОП у законодавстві вживається інше поняття – «оплата за надання послуги патронату над дитиною». Тож ця категорія осіб формально не охоплюватиметься дією п. 8 ч. 1 ст. 23 цього Закону (в редакції проєкту), що фактично створює нерівність у правовому регулюванні.

Зауваження щодо відстрочки від мобілізації для патронатних вихователів

Наразі закон передбачає, що військовозобов’язані патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Законопроєкт пропонує розширити цю гарантію — поширити право на відстрочку також на помічників патронатних вихователів із числа членів їхніх сімей. Крім того, пропонується зберігати таку відстрочку не лише під час фактичного перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, а й у період готовності до прийняття дитини під патронат.

Водночас у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради звернули увагу на проблему із визначенням строків дії такої гарантії.

Законодавство передбачає, що дитина може перебувати у сім’ї патронатного вихователя не більше шести місяців. Водночас така оплата може охоплювати й період готовності до влаштування дитини під патронат, коли в сім’ї патронатного вихователя дитина не перебуває, – після вибуття однієї дитини та перед влаштуванням наступної. За цей період кошти призначаються та виплачуються за строк, який сукупно не може перевищувати 30 календарних днів протягом 12 місяців

На думку експертів, фактично строки, протягом яких діятиме нова підстава для відстрочки, визначаються не законом, а постановами Кабінету Міністрів.

Це створює ризик, що уряд своїми рішеннями зможе самостійно розширювати або звужувати коло осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, без внесення відповідних змін Верховною Радою.

У ГНЕУ зазначили, що питання мають регулюватися виключно законами України. Тому відповідні обставини доцільно закріпити безпосередньо на законодавчому рівні, зокрема у Сімейному кодексі України.

Також це стосується і окремих понять, зокрема «помічник патронатного вихователя», «грошове забезпечення», «накопичені оплачувані дні», а також умов і підстав відповідних виплат. Вони визначаються не законом, а постановами Кабінету Міністрів.

Зміни щодо вже мобілізованих осіб

Окрім того, у висновку зазначено, що законопроєкт не містить змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо осіб, які вже проходять військову службу і можуть набути статусу патронатного вихователя.

Експерти наголосили, що положення ст. 23 Закону (в редакції проєкту) самі собою не є підставою для звільнення з військової служби. Перелік таких підстав установлено у ч. 12 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», яка як в особливий період (крім періоду воєнного стану), так і під час воєнного стану, зберігає попереднє формулювання та стосується лише «патронатних вихователів, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років».

Зауваження до структури норми про відстрочку від мобілізації

Також Головне науково-експертне управління Верховної Ради звернуло увагу, що запропоновані зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Через додавання нових категорій осіб положення пункту 8 частини 1 статті 23 фактично перетворюється на одне велике речення обсягом 90 слів, яке одночасно регулює права різних категорій осіб із різними умовами отримання відстрочки.

На думку експертів, з точки зору законодавчої техніки доцільно розділити цю норму на два окремі пункти:

у першому – встановити відповідні норми щодо усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, а у другому – щодо суб’єктів патронату над дитиною.

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Верховна Рада України законопроект діти

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