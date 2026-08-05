Ювенальні прокурори можуть отримати законодавчий статус, оскільки зараз його визначає лише наказ Генпрокурора

У Верховній Раді вказали на необхідність чітких правил.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт 15438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання».

За результатами аналізу документу, Головне науково-експертне управління Верховної Ради підтримало пропозицію закріпити в Законі України «Про прокуратуру» участь спеціалізованих (ювенальних) прокурорів у справах, що стосуються захисту прав дітей, однак звернуло увагу на необхідність більш чіткого законодавчого врегулювання.

Документом пропонується встановити, що повноваження прокурора під час здійснення функцій прокуратури у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх та в інших питаннях, пов’язаних із дотриманням прав дитини, здійснюватимуть спеціалізовані (ювенальні) прокурори.

У ГНЕУ зазначили, що залучення прокурорів із відповідною кваліфікацією для роботи з дітьми може сприяти більш ефективному захисту їхніх прав.

Водночас парламентські експерти звернули увагу, що чинний Закон «Про прокуратуру» не містить положень щодо обов’язкової наявності в органах прокуратури спеціалістів із роботи з дітьми та не визначає поняття «ювенальний прокурор».

На думку ГНЕУ, саме лише доповнення закону згадкою про спеціалізованих (ювенальних) прокурорів не забезпечує належної визначеності їхнього правового статусу та організаційних засад функціонування.

Наразі єдиною нормативною підставою функціонування ювенальних прокурорів є наказ Генерального прокурора від 4 листопада 2020 року № 509 «Про особливості виконання функцій прокуратури з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству».

У зв’язку з цим ГНЕУ рекомендує передбачити безпосередньо в законі обов’язкову наявність посад спеціалізованих (ювенальних) прокурорів у системі органів прокуратури.

Також пропонується надати Генеральному прокурору повноваження визначати вимоги до таких прокурорів, порядок їх спеціалізації та організації роботи.

Нагадаємо, що законопроєкт 15438, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, є одним із ключових етапів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні на 2024–2028 роки. Він передбачає комплексне оновлення системи захисту дітей, посилення підтримки сімейних форм виховання та запровадження нових механізмів реагування на загрози життю і здоров’ю дітей.

Законопроєкт вносить зміни до 18 законодавчих актів, серед яких Сімейний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, закони про охорону дитинства, про органи і служби у справах дітей, про державну допомогу сім’ям з дітьми.

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