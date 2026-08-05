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ГНЕУ знайшло прогалини у законопроєкті уряду щодо виплати пенсій дітям-сиротам

12:05, 5 серпня 2026
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Головне науково-експертне управління Верховної Ради вважає доцільним внести зміни у законопроєкт про захист дітей.
ГНЕУ знайшло прогалини у законопроєкті уряду щодо виплати пенсій дітям-сиротам
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Головне науково-експертне управління Верховної Ради звернуло увагу на необхідність доопрацювання положень законопроєкту №15438 щодо виплати пенсій дітям, зокрема дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

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Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання» передбачає низку змін у сфері захисту дітей, зокрема щодо соціального забезпечення.

Одна із запропонованих норм передбачає доповнення статті 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» положенням, відповідно до якого призначені дитині або дитині з інвалідністю пенсія у зв’язку з втратою годувальника та аліменти мають виплачуватися у повному розмірі та перераховуватися на її особистий строковий депозитний рахунок у державному банку.

Водночас ГНЕУ звернуло увагу, що така норма не відповідає предмету регулювання цієї статті, оскільки стаття 18 Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» стосується розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Експерти зазначили, що питання виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні, уже врегульоване Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зокрема, стаття 48 цього закону передбачає, що дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки в банку.

Для інших дітей, які перебувають на повному державному утриманні, передбачена виплата 50% призначеної пенсії. Інша частина коштів перераховується на рахунок установи, де перебуває дитина, і може використовуватися лише для покращення умов її проживання.

У ГНЕУ також звернули увагу, що запропоновані законопроєктом зміни стосуються не лише дітей-сиріт, а й дітей, позбавлених батьківського піклування, які також можуть перебувати на повному державному забезпеченні, проте порядок виплати пенсій цим дітям законодавством наразі не виокремлюється.

У зв’язку з цим Головне науково-експертне управління вважає доцільним внести відповідні зміни також до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для забезпечення системності законодавства.

Нагадаємо, що законопроєкт 15438, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, є одним із ключових етапів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні на 2024–2028 роки. Він передбачає комплексне оновлення системи захисту дітей, посилення підтримки сімейних форм виховання та запровадження нових механізмів реагування на загрози життю і здоров’ю дітей.

Законопроєкт вносить зміни до 18 законодавчих актів, серед яких Сімейний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, закони про охорону дитинства, про органи і служби у справах дітей, про державну допомогу сім’ям з дітьми.

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