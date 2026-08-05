Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо спрощення процедур випуску цінних паперів

Документи для державної реєстрації товариства та змін до статутного капіталу можна буде подавати в електронній формі через депозитарій.

Фото: dsbt.gov.ua

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 15336 щодо спрощення процедур випуску цінних паперів.

Чинний закон передбачає 13 етапів, численні погодження, подання документів до регулятора, реєстрацію звіту про результати емісії, оформлення тимчасових і постійних свідоцтв.

Законопроєкт пропонує більш логічний та сучасний підхід. Для непублічних випусків акцій реєстрацію здійснюватиме Центральний депозитарій. Строк розгляду документів становитиме до 7 робочих днів, а вартість послуги не перевищуватиме розмір державного мита.

Також документ запроваджує принцип «єдиного вікна»: документи для державної реєстрації товариства та змін до статутного капіталу можна буде подавати в електронній формі через депозитарій.

Мета законопроєкту — скоротити бюрократичні процедури та усунути формальності, які втратили практичний сенс.

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