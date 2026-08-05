Прожитковий мінімум можуть замінити новою «базовою величиною» для частини соцвиплат: що не так із законопроєктом

ГНЕУ вважає, що нова «базова величина» для розрахунку окремих допомог не має чіткого механізму і створює ризики для системи соцвиплат.

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В Україні пропонують змінити підхід до розрахунку окремих державних соціальних виплат сім’ям з дітьми. Урядовий законопроєкт передбачає запровадження нового соціального стандарту — «базової величини», яка має стати основним показником для визначення розміру низки державних допомог.

Водночас Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму висновку звернуло увагу, що така законодавча ініціатива не містить належного обґрунтування зміни підходів до обчислення виплат, може створити ризики невідповідності конституційним соціальним гарантіям та потребує суттєвого доопрацювання.

Йдеться про урядовий законопроєкт №15438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання», який комплексно реформує сферу захисту прав дітей.

Однією з його новел є запровадження як соціального стандарту базової величини для розрахунку державної допомоги сім’ям з дітьми та державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа.

Законопроєкт пропонує запровадити нову «базову величину»

Проєктом пропонується внести зміни до Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Документом пропонується, щоб для розрахунку державної допомоги сім’ям з дітьми, а також державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа основним показником стала «базова величина».

У законопроєкті вона визначається як: «величина, що застосовується для розрахунку розміру базової соціальної допомоги та державних допомог, визначених цим Законом, починаючи з 2027 року, та встановлюється у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Кабінету Міністрів України».

Отже, законопроєктом пропонується, щоб починаючи з 2027 року для розрахунку зазначених державних допомог застосовувалася базова величина, яка щороку визначатиметься законом про Державний бюджет України за поданням Кабінету Міністрів України.

ГНЕУ: зміна підходів до розрахунку виплат не обґрунтована

У висновку наголошується, що пояснювальна записка до законопроєкту не містить обґрунтування зміни підходів до обчислення державної допомоги на дітей.

«Насамперед зазначимо, що у доданій до проекту пояснювальній записці зміна підходів до обчислення державної допомоги на дітей жодним чином не обґрунтовується», — зазначає Головне науково-експертне управління.

При цьому експерти наголошують, що під час розгляду законодавчої пропозиції доцільно виходити з конституційних гарантій, відповідно до яких пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Чому ГНЕУ нагадало про прожитковий мінімум

У висновку зазначається, що відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом визначено саме прожитковий мінімум, на основі якого встановлюються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового обслуговування, соціального захисту, культури, охорони здоров’я та освіти.

Крім того, основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Також ГНЕУ звертає увагу на положення Закону України «Про прожитковий мінімум», згідно з якими цей показник застосовується для:

загальної оцінки рівня життя населення;

реалізації соціальної політики та розроблення державних соціальних програм;

встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком;

визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, стипендій та інших соціальних виплат;

визначення права на призначення соціальної допомоги;

визначення державних соціальних гарантій і стандартів;

формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Які ризики вбачає Головне науково-експертне управління

Запропоноване законопроєктом запровадження показників «базова соціальна допомога», «базова величина» та «базова щомісячна виплата» не супроводжується чітким порядком їх визначення.

На думку ГНЕУ, це не дозволяє порахувати конкретний розмір державної допомоги, а також порушує загальну систему соціальних виплат на основі прожиткового мінімуму, створює ризики посилення невідповідності між встановленими Конституцією України соціальними гарантіями та реальними механізмами їх забезпечення, що може негативно позначитися на практиці правозастосування.

У висновку з цього приводу зазначено:

«Запровадження ж показників "базова соціальна допомога", "базова величина", "базова щомісячна виплата", які не мають чіткого порядку визначення, не дозволяє порахувати конкретний розмір державної допомоги, а також порушує загальну систему соціальних виплат на основі прожиткового мінімуму, створює ризики посилення невідповідності між встановленими Основним Законом України соціальними гарантіями і реальними механізмами їх забезпечення, що може негативно позначитися на практиці правозастосування».

Таким чином, Головне науково-експертне управління звернуло увагу, що запропоноване законопроєктом запровадження «базової величини» як основного показника для розрахунку окремих державних допомог потребує додаткового обґрунтування та має оцінюватися з урахуванням конституційних гарантій у сфері соціального захисту.

Нагадаємо, законопроєкт №15438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання» розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та передбачає комплексне оновлення системи захисту дітей, підтримку сімейних форм виховання й внесення змін до 18 законодавчих актів.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради також звернуло увагу на необхідність доопрацювання положень цього законопроєкту щодо виплати пенсій дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Зокрема, експерти зазначили, що запропоновані зміни не повністю узгоджуються із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та рекомендували внести відповідні зміни і до цього закону для забезпечення системності законодавства.

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