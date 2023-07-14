Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить зміни до ЦПК, якими запроваджується новий стандарт доказування

До цивільного процесу запровадять стандарт доказування «більшої вірогідності».

Описова частина акта податкової перевірки повинна бути сформульована так, щоб платник податків міг зрозуміти в чому, на думку податкового органу, полягає склад порушення, - Верховний Суд

Хоча акт податкової перевірки не є самостійним предметом судового оскарження, він є одним із доказів в справі про визнання протиправним рішення контролюючого органу, - позиція КАС ВС.

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що для запрошення до НАТО Україна має відновити електронне декларування та провести судову реформу

Вочевидь, голові НАЗК відомо більше, ніж Генсеку НАТО та українським урядовцям.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екс-голови КСУ часів Януковича Анатолія Головіна

Європейський суд ухвалив рішення у справі Анатолія Головіна, який був головою Конституційного Суду України у 2010-2013 роках та якого було звільнено за порушення присяги.

  1. Суспільство

Зеленський, Резніков, Залужний: штучний інтелект показав, як бачить відомих українців, фото

22:55, 14 липня 2023
Штучний інтелект створив у мультиплікаційному стилі портрети відомих українських воєначальників, політиків і зірок.
Зеленський, Резніков, Залужний: штучний інтелект показав, як бачить відомих українців, фото
Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. Серію фотографій опублікували на сторінці в Instagram ukr.ai.nians.

Зокрема, Президента Володимира Зеленського ШІ зобразив у камуфляжній футболці ЗСУ з нашивкою у вигляді національного герба. Міністра оборони Олексія Резнікова - нет таким серйозним, як у житті.

Кирило Буданов постав за робочим столом, ніби дає коментар медіа, а Валерій Залужний видався дуже доброзичливим.

Окрім того, представлено портрети заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, командира Азову Дениса Прокопенка, співачку Alyona Alyona, соліста гурту Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гігу, Кобзаря Тараса Шевченка, лідера українських націоналістів Степана Бандеру та мера Києва Віталія Кличка.

Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду