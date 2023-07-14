Зеленський, Резніков, Залужний: штучний інтелект показав, як бачить відомих українців, фото

Штучний інтелект створив у мультиплікаційному стилі портрети відомих українських воєначальників, політиків і зірок.

Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. Серію фотографій опублікували на сторінці в Instagram ukr.ai.nians.

Зокрема, Президента Володимира Зеленського ШІ зобразив у камуфляжній футболці ЗСУ з нашивкою у вигляді національного герба. Міністра оборони Олексія Резнікова - нет таким серйозним, як у житті.

Кирило Буданов постав за робочим столом, ніби дає коментар медіа, а Валерій Залужний видався дуже доброзичливим.

Окрім того, представлено портрети заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, командира Азову Дениса Прокопенка, співачку Alyona Alyona, соліста гурту Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гігу, Кобзаря Тараса Шевченка, лідера українських націоналістів Степана Бандеру та мера Києва Віталія Кличка.

Фото: Instagram.com/ukr.ai.nians

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