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  1. Суспільство

YouTube анонсував нові функції зі штучним інтелектом для роботи відео

16:06, 22 вересня 2023
ШІ буде задіяний у створенні тексту, зображення та музики для творців контенту.
YouTube анонсував нові функції зі штучним інтелектом для роботи відео
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Компанія YouTube оголосила про запуск нових функцій, а саме створення та синтез тексту, зображення та музики для відео на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Серед нових продуктів є інструмент під назвою Dream Screen, який використовує штучний інтелект для додавання фону відео чи зображення до короткого відео, яке компанія називає Shorts.

Компанія також анонсувала інструменти виробництва з підтримкою штучного інтелекту, які допоможуть редагувати як короткі, так і довгі відео на своїй платформі.

«Ми відкриваємо набір продуктів і функцій, які дозволять людям розширювати межі творчого вираження», - заявив віцепрезидент YouTube Тоні Рейд.

Повідомляється, що YouTube також анонсував YouTube Create - мобільний додаток, покликаний допомогти творцям платформи полегшити роботу над створенням відео. Застосунок містить такі функції з підтримкою штучного інтелекту, як редагування та обрізання, автоматичні субтитри, можливості озвучення та доступ до бібліотеки фільтрів і музики без гонорару.

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